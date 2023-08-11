Tezgahından ürün çalan kadını kaydetti: Abla çantana koyduklarını çıkart abla

Türk halkını fakirleştirip bu hale düşürdüler. Bir pazarcı, tezgahından soğukkanlılıkla ürün çalan kadına, "Bir de gülüyor ya" diye tepki gösterdi.

Tezgahından ürün çalan kadını kaydetti: Abla çantana koyduklarını çıkart abla

Enflasyondaki ve döviz kurlarındaki artış, hayatın her alanındaki ürünleri de etkiledi.

Özellikle temel ihtiyaç ürünlerindeki zamlar vatandaşın deyim yerindeyse adeta cebini yakar hale geldi.

Ekonomideki bozulmalar beraberinde hırsızlıkları da artırdı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN ÜRÜNLERİ ÇANTASINA KOYDU

Son olarak bir pazarcının kaydettiği görüntülerde, bir kadın, pazar tezgahından rahat tavırlarla ürünleri alıp çantasına koydu.

PAZARCININ TEPKİSİNE GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Pazarcı, "çaldıklarını bırak abla" sözlerinin ardından kadının gülüyor olmasına ise "Bir de gülüyor ya" diyerek tepki gösterdi.

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