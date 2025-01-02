TF-2000 ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapıldı

Kaynak: ANKA
TF-2000 ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapıldı

Milli Denizaltı MİLDEN'in ilk kaynağı ile TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapılarak inşalarına başlandı.

Milli Denizaltı MİLDEN'in ilk kaynağı ile TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapılarak inşalarına başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün Bakanlığın Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Aktürk, "Milli Denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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