TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca

TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'da transfer hareketliliği başladı. Transfer tahtası kapalı olan İzmir temsilcisi iç transferde oyuncuları ile anlaşma zemini arıyor. Sözleşmeleri devam eden oyuncularının maaşlarını iyileştirme kararı alan Altay yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.

ÖNEMLİ İSİMLERE TALİPLER VAR

Altay'ın golcüsü Paixao, ilerlemiş yaşına rağmen transferin gözdesi konumunda yer alıyor. Çorumspor ve Kocaelispor'un talip olduğu Portekizli oyuncu, kariyeri ile ilgili kararını vermesi beklenirken Altay kaptanı Özgür Özkaya da 1.Lig ekiplerinin radarında yer alıyor. Altay'ın 34 yaşındaki tecrübeli sol bekine başta Şanlıurfaspor olmak üzere Boluspor, Eyüpspor ve Bodrumspor'un ilgisi olduğu ortaya çıktı. Özgür'ün Altay'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İzmir temsilcisinin bir diğer oyuncusu Tolga Ünlü için de transfer söylentileri var. Tecrübeli sağbeki Sakaryaspor'un istediği ve bu oyuncuya teklif götürme hazırlığında olduğu öğrenildi.