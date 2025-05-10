TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu

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TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 1 maç hariç sona ererken play-off eşleşmeleri belli oldu

Süper Lig'e yükselenler, play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar. belirlendi. Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen diğer takım Gençlerbirliği oldu.

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor'un ardından Ankaragücü 1.Lig'e veda etti. Gençlerbirliği'nin ardından 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor, Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu. Maçlar 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile Erzurumspor FK - Bandırmaspor eşleşmesinin turlayanı yarı finalde eşleşecek. Yarı finalin galibi play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

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