TFF 1. Lig Play-Off yarı finalistleri: Bandırmaspor - Boluspor

1.Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor,deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.
YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
TFF 1. Lig Play-Off yarı finali Bandırmaspor-Boluspor oldu. İki maç üzerinden oynanacak yarı finali kazanan Süper Lig'e çıkmak için Karagümrük ile karşılaşacak.
19 Mayıs Pazartesi
20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
23 Mayıs Cuma
16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
49. dakikada sağ taraftan Vorobjovas’ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Özcan Şahan’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
57. dakikada sağ taraftan Ali Ülgen’in ortasında Coly’nin uzaklaştıramadığı top Babacar’ın önüne düştü. Babacar’ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
70. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Lico topu arkaya aşırdı. Kaleci İsa’nın müdahalesi sonrası Hasani’nin dönen topa sağ çaprazdan röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2