TFF 1. Lig Play-Off yarı finalistleri: Bandırmaspor - Boluspor

1.Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor,deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

TFF 1. Lig Play-Off yarı finali Bandırmaspor-Boluspor oldu. İki maç üzerinden oynanacak yarı finali kazanan Süper Lig'e çıkmak için Karagümrük ile karşılaşacak.

19 Mayıs Pazartesi

20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)



23 Mayıs Cuma

16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

49. dakikada sağ taraftan Vorobjovas’ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Özcan Şahan’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

57. dakikada sağ taraftan Ali Ülgen’in ortasında Coly’nin uzaklaştıramadığı top Babacar’ın önüne düştü. Babacar’ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Lico topu arkaya aşırdı. Kaleci İsa’nın müdahalesi sonrası Hasani’nin dönen topa sağ çaprazdan röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2