Rizespor'un twitter hesabını ele geçirdiler

Rizespor'un sosyal medya hesabı twitter hacklendi.
Rizespor'un hesabından yapılan ilginç paylaşımlar dikkat çekti.
Kulüp yetkilileri hesabı kurtarmak için harekete geçti.
SON MAÇI OLAYLIYDI
Sakaryaspor, kendi sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçının ardından saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti.
Açıklanan karara göre, maçın bitiminde yaşanan gerginlik nedeniyle kulübe 28 bin lira para cezası kesilirken, tepkinin gösterildiği Batı Alt Tribün 134 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri iptal edildi.
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