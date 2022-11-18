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Rizespor'un twitter hesabını ele geçirdiler

Karadeniz ekibi Rizespor'a sosyal medya şoku.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:13
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TFF 1. Lig takımı Rizespor'un twitter hesabı hacklendi. Paylaşımlar şok etti

Rizespor'un twitter hesabını ele geçirdiler
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Rizespor'un sosyal medya hesabı twitter hacklendi.

Rizespor'un hesabından yapılan ilginç paylaşımlar dikkat çekti.

Kulüp yetkilileri hesabı kurtarmak için harekete geçti.

 

SON MAÇI OLAYLIYDI

Sakaryaspor, kendi sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçının ardından saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti.

 Açıklanan karara göre, maçın bitiminde yaşanan gerginlik nedeniyle kulübe 28 bin lira para cezası kesilirken, tepkinin gösterildiği Batı Alt Tribün 134 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri iptal edildi. 

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