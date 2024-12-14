TFF 1. Lig’de ağızları açık bırakacak gol. Kaleci ne yapacağını şaşırdı

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TFF 1. Lig’de ağızları açık bırakacak gol. Kaleci ne yapacağını şaşırdı

TFF. 1. Lig’de oynana Şanlıurfaspor-Pendikspor maçında atılan bir ağızları açık biraktı. Şanlıurfaspor forması giyen Aly Malle'nin golünü görenler gözlerine inanamadı.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmaya ev sahibi ekipte Aly Malle'nin attığı gol damga vurdu.

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Aly Malle, mücadelenin 36. dakikasında uzaklardan ayak içiyle yaptığı vuruşta ağları buldu.

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Herkesin ağzını açık bırakan gol için yayıncı kuruluş spikeri, "Şiir yazdı ayak içiyle köşeye, şiir!" ifadelerini kullandı. Herkesi hayretler içinde bırakan golün ardından Malle büyük sevinç yaşadı.

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