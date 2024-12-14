TFF 1. Lig’de ağızları açık bırakacak gol. Kaleci ne yapacağını şaşırdı

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmaya ev sahibi ekipte Aly Malle'nin attığı gol damga vurdu.
Aly Malle, mücadelenin 36. dakikasında uzaklardan ayak içiyle yaptığı vuruşta ağları buldu.
Herkesin ağzını açık bırakan gol için yayıncı kuruluş spikeri, "Şiir yazdı ayak içiyle köşeye, şiir!" ifadelerini kullandı. Herkesi hayretler içinde bırakan golün ardından Malle büyük sevinç yaşadı.
???? Aly Malle, sezonun en güzel gollerine aday olabilecek bir gole imza attı! #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/AsuLgXUUnr— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 14, 2024