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Eyüpspor zirveyi sevdi. Başkent’te kazandı yoluna devam etti

1. Lig 13. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele etti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:06
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TFF 1. Lig'de Eyüpspor zirvede tek başına kaldı

Eyüpspor zirveyi sevdi. Başkent’te kazandı yoluna devam etti
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Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Ryan Babel ve 85. dakikada Pa Amat Dibba kaydetti.

Eyüpspor bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca 30 puana ulaşan İstanbul temsilcisi en yakın rakibine 7 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Gençlerbirliği ise bu sezonki 7. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise Altay deplasmanına gidecek.


 

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