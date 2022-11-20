Tuzlaspor bitti derken 3 puana uzandı

İstanbul temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 62 ve 90+4. dakikada Bilal Başacıkoğlu attı. Bodrumspor'un tek golü 11. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi.
Bodrumspor'da Erkan Değişmez, 20. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 15 puana yükseldi. Bodrumspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor, Denizlispor deplasmanına gidecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.