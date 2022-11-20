20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tuzlaspor bitti derken 3 puana uzandı

1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, Bodrumspor delasmanına konuk oldu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:43
Takip Et

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor, uzatma dakikalarında galip geldi

Tuzlaspor bitti derken 3 puana uzandı
+
Aa
-

İstanbul temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 62 ve 90+4. dakikada Bilal Başacıkoğlu attı. Bodrumspor'un tek golü 11. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi.

Bodrumspor'da Erkan Değişmez, 20. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 15 puana yükseldi. Bodrumspor 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor, Denizlispor deplasmanına gidecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.