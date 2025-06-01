Trendyol 1. Lig'e çıkan son takım Vanspor FK oldu

TFF 2. Lig Yükselme Play-Off final mücadelesinde Batman Petrolspor’u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Vanspor FK, 1. Lig bileti alan son takım oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

18. dakikada Bekir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında yükselen Burak'ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf köşeye giden topu çelmeyi başardı.

40. dakikada Harun'un sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Mert'in şutunda kaleci Yusuf, meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

61. dakikada sağ kanattan gelen Emir'in pasıyla topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

79. dakikada Bünyamin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde müsait pozisyondaki Mert kafayı vurdu. Kaleci Abdulsamed köşeye giden topu son anda çelmeyi başarırken, dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

92. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Bünyamin'in yerden şutunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kurtardı.

94. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kubilay'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

96. dakikada Kubilay'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Melih'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.