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Süper Lig yolcusu kalmasın! TFF 1'de son 6 hafta

Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig'de doğrudan bir üst lige çıkacak diğer ekibin yanı sıra play-off'a kalacak 5 takım ve lige veda edecek 2 ekip son 6 haftada belli olacak.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:11
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TFF 1'den adım adım Süper Lig'e

Süper Lig yolcusu kalmasın! TFF 1'de son 6 hafta
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Hafta içinde oynanan 32. hafta müsabakalarının dün tamamlandığı 1. Lig'de 33. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak.

Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci ekip olmak için mücadele eden Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Pendikspor iddialı durumda bulunuyor. Bu ekiplerden Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un 6, Eyüpspor ve Sakaryaspor'un 5 maçı kaldı.

Çaykur Rizespor'un 57 puan ve averajla ikinci sırada bulunduğu ligde aynı puana sahip Eyüpspor üçüncü, 55 puanlı Sakaryaspor dördüncü ve 54 puana sahip Pendikspor da beşinci sırada yer alıyor.

Bu takımlardan Pendikspor 33. haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 11. sıradaki Manisa FK'ye kadar olan takımların play-off iddiası sürüyor.

İŞTE DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Ligde 12. durumdaki Tuzlaspor'un biraz daha uzak olduğu düşme hattında 5 takımın lige veda etme ihtimali bulunuyor. Alt sıralardaki ekiplerden sadece Altay'ın 5, diğer ekiplerin 6 müsabakası kaldı. Yine bu takımlardan Altınordu 1, Altaş Denizlispor ise 2 maçını ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynayacağı için bu maçlarda hükmen galip ilan edilecek.

Düşme hattına yakın ekiplerin kalan maçları ve hükmen galibiyetlerden alınacak puanların eklenmesiyle oluşan puanlar şöyle:

Altınordu (32): Manisa FK (D), Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor (D)

Altay (31): Gençlerbirliği (D), Göztepe, Dyorex Boluspor (D), Altaş Denizlispor, Tuzlaspor

Erzurumspor FK (30): Manisa FK, Beyçimento Bandırmaspor (D), Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Altınordu (D), Dyorex Boluspor

Gençlerbirliği (27): Altay, Çaykur Rizespor (D), Bodrumspor, Erzurumspor FK (D), Sakaryaspor, Beyçimento Bandırmaspor (D)

Altaş Denizlispor (23): Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor (D), Yılport Samsunspor, Altay (D) (AA)

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