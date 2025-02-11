TFF 2 kulübe puan silme cezası verdi

Kaynak: Haber Merkezi
TFF 2 kulübe puan silme cezası verdi

TFF’den 2 kulübe 3 puan silme cezası geldi. Artı Değer Vanspor ile İnegölspor, SGK ve vergi borçlarını zamanında yapılandırmadığı için ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu SGK ve vergi borçlarını zamanında yapılandırmayan 2 kulübe 3'er puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair evraklarını verilen sürede sunmayan Artı Değer Vanspor ile İnegölspor, 3'er puan silme cezasına çaptırıldı.

Eksiklerini tamamlayan Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor ile Serik Belediyespor'a ise ulusal lisans verildi.

Böylece 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.

Son Haberler
Virajı alamayan tır devrildi
Virajı alamayan tır devrildi
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket. Saray'ın 1150 odasında bu sonuçlar konuşuluyor
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket. Saray'ın 1150 odasında bu sonuçlar konuşuluyor
Tarımda dışa bağımlılık arttı! Çiğ köftenin marulu bile ithal
Tarımda dışa bağımlılık arttı! Çiğ köftenin marulu bile ithal
Hazine yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı (11 Şubat 2025)
Hazine yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı (11 Şubat 2025)
Esenyurt’ta polis ile vatandaşların keyifli anları
Esenyurt’ta polis ile vatandaşların keyifli anları