TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belirlendi

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat, TFF 2. Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri ile basın mensupları katıldı.
"YENİ SEZON TÜM KULÜPLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Kura çekiminin öncesinde yaptığı konuşmada yeni sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Murat Şahin, "2025-2026 sezonu TFF 2. Lig grupları kura çekimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle, geçen sene zorlu geçen 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan kulüplerimizi canıgönülden kutluyorum. Kura çekiminin fair-play ruhuyla gerçekleşmesini; yeni sezonun ise sağlık, başarı ve dostluk içinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Kura çekimi tüm camialarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
TFF 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan Beyaz Grup'ta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan Kırmızı Grup'ta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 19 takımlı Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı Kırmızı Grup'ta 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak. TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
TFF 2. LİG 2025-2026 SEZONU GRUPLARI
Beyaz Grup
Adana 01 FK SK
24 Erzincanspor
Batman Petrol Spor
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler
Bucaspor 1928
Elazığspor
Kastamonuspor
İnegölspor
İskenderunspor
Karacabey Belediye Spor
Karaman FK
Kepez Spor
Merkür Jet Erbaaspor
MKE Ankaragücü
Muğlaspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor
Şanlıurafspor
Kırmızı Grup
68 Aksaray Belediyespor
Adanaspor
Aliağa Futbol
Ankara Demirspor
Arnavutköy Belediye Futbol SK
Belediye Derince Spor
Bursaspor
Fehtiyespor
Isparta 32 SK
Kahramanmaraş İstiklal Spor
1461 Trabzon FK
Kırklarelispor
Mardin 1969 Spor
Menemen FK
Muş SK
Somaspor
Yeni Mersin İdman Yurdu
Yeni Malatyaspor