TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Adana 01 Futbol Kulübü: 1

Kaynak: İHA
TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Adana 01 Futbol Kulübü: 1

İnegölspor kendi sahasından Adana 01 Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında İnegölspor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

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Hakemler: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Alpay Koçaklı dk. 85), Alican Özfesli (Mustafa Mete Tetik dk. 52) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu (Batuhan Günaldı dk. 76) Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Hasan Alp Altınoluk dk. 76) Sadık Arda Yılmaztürk

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Adana 01 Futbol Kulübü SK: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük (Alper Kadir Duruk dk. 72) Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım (Fatih Özkan dk. 90) Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Selim Ilgaz dk. 46), Mehmet Alp Kurt

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Goller: İbrahim Can Köse (dk. 13) (İnegölspor), Yiğit Demir (dk. 55) (Adana 01 FK)

Sarı kartlar: Hakan Özkan, Özkan Yıldırım (Adana 01 FK)

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