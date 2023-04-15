TFF 2. Lig'de 32. hafta sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 32. hafta maçları yapıldı.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-0
Menemen FK-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 0-0
Isparta 32 Spor-Somaspor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Çorum FK: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-HES İlaç Afyonspor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Bursaspor: 3-3
Ankaraspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2
Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 2-6
Kırmızı Grup
1461 Trabzon-Sarıyer: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 0-2
Pazarspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 2-2
Teco Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Fethiyespor-Bucaspor 1928: 2-0
İskenderunspor-Ankara Demirspor: 1-0
Bitexen Vanspor-Kocaelispor: 0-0
Weecoins Kırklarelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-0
(AA)