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TFF 2. Lig'de 32. hafta sonuçları

TFF 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 32. hafta maçları oynandı

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:11
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TFF 2. Lig toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 32. hafta sonuçları
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 32. hafta maçları yapıldı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

 Beyaz Grup

İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-0

Menemen FK-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 0-0

Isparta 32 Spor-Somaspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Çorum FK: 0-2

Anagold 24Erzincanspor-HES İlaç Afyonspor: 3-1

Düzce Cam Düzcespor-Bursaspor: 3-3

Ankaraspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2

Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 2-6

 Kırmızı Grup

1461 Trabzon-Sarıyer: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 0-2

Pazarspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 2-2

Teco Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Fethiyespor-Bucaspor 1928: 2-0

İskenderunspor-Ankara Demirspor: 1-0

Bitexen Vanspor-Kocaelispor: 0-0

Weecoins Kırklarelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-0
(AA)

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