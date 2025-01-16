TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları HT Spor’da yayınlanacak

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TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları HT Spor’da yayınlanacak

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları için yayın anlaşması imzalandı. Daha önce YouTube kanalında yayınlanan maçlar artık HT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile HT Spor arasında yapılan anlaşma sonucunda, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı HT Spor oldu.

2. ve 3. Lig'deki mücadeleler futbolseverler için HT Spor'da şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Anlaşmanın detayları, bugün TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Törene, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. ile 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Murat Şahin ile HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya katıldı.

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bazıları YouTube kanalında canlı yayınlanıyordu. Yapılan anlaşma ile maçlar HT Spor ekranlarında yer alacak.

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