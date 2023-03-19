TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig'in 27. haftası Beyaz ve Kırmızı gruplarda birer maç dışında sona erdi.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
BEYAZ GRUP
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor: 3-2
Çorum FK-Sivas Belediyespor: 3-0
Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor: 0-3
Bursaspor-Ankaraspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 5-0
Somaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1
Şanlıurfaspor-İnegölspor: 8-0
KIRMIZI GRUP
Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon: 2-4
Sarıyer-Bucaspor 1928: 1-2
Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 3-1
Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-0
Ankara Demirspor-Fethiyespor: 2-1
İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1