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TFF 2. Lig toplu sonuçlar

Ligin 27. haftası Beyaz ve Kırmızı gruplarda birer maç dışında tamamlandı

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:43
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TFF 2. Lig'de 27. hafta sonuçları

TFF 2. Lig toplu sonuçlar
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TFF 2. Lig'in 27. haftası Beyaz ve Kırmızı gruplarda birer maç dışında sona erdi.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

BEYAZ GRUP

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor: 3-2
Çorum FK-Sivas Belediyespor: 3-0
Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor: 0-3
Bursaspor-Ankaraspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 5-0
Somaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1
Şanlıurfaspor-İnegölspor: 8-0

KIRMIZI GRUP

Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon: 2-4
Sarıyer-Bucaspor 1928: 1-2
Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 3-1
Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-0
Ankara Demirspor-Fethiyespor: 2-1
İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1

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