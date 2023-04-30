TFF 2. Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları

TFF 2. Lig'in 35. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup’ta maçlar tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sivas Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-7
Çorum FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Batman Petrolspor-Menemen FK: 2-2
Hes İlaç Afyonspor-Isparta 32 Spor: 1-0
Bursaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor: 2-0
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0
Kocaelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-0
Pazarspor-Fethiyespor: 1-7
Sarıyer-Bitexen Vanspor: 2-3
Baynet İnşaat Balıkesirspor-1461 Trabzon FK: 1-2
(AA)