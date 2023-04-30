TFF 2. Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup’ta maçlar tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları

TFF 2. Lig'in 35. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup’ta maçlar tamamlandı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Sivas Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-7

Çorum FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

Batman Petrolspor-Menemen FK: 2-2

Hes İlaç Afyonspor-Isparta 32 Spor: 1-0

Bursaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor: 2-0

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Kocaelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-0

Pazarspor-Fethiyespor: 1-7

Sarıyer-Bitexen Vanspor: 2-3

Baynet İnşaat Balıkesirspor-1461 Trabzon FK: 1-2
(AA)

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