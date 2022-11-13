TFF 2. Lig'de 14. hafta sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 14. hafta müsabakaları tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Bayburt Özel İdare - Sivas Belediyespor: 2-1
İnegölspor - Çorum FK: 0-3
Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrolspor: 2-0
Düzce Cam Düzcespor - Hes İlaç Afyonspor: 2-0
Menemen FK - Bursaspor: 0-1
Isparta 32 - Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-0
Kuzey Marmara AŞ. Arnavutköy Belediyespor - Somaspor: 0-2
Ankaraspor - Esenler Erokspor: 2-4
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup
Bitexen Vanspor - Kırşehir Futbol: 1-0
İskenderunspor - Kocaelispor: 1-1
Diyarbekirspor - Ankara Demirspor: 1-1
Teco Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 4-2
Pazarspor - Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-1
Fethiyespor - Uşakspor: 0-2
Weecoins Kırklarelispor - Etimesgut Belediyespor: 3-1
1461 Trabzon - Bucaspor 1928: 0-2
Adıyaman FK - Sarıyer: 0-0
Zonguldak Kömürspor - Serik Belediyespor: 2-1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.