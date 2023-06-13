TFF 2022-2023 sezonunu tescil etti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye kupası sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

TFF 2022-2023 sezonunu tescil etti

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Spor Toto Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanan Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşmelerine,

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor A.Ş. ve Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor Futbol A.Ş. takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerine,

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ve Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1.Lig'de yer almalarına,

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Altaş Denizlispor ve Altınordu takımlarının TFF 2. Lig'e düşmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarih ve 79 sayılı toplantısında karar verilmiştir.''

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