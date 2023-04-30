TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de üç grupta 31. hafta maçları tamamlandı

TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 31. haftasında 1, 2 ve 3. grupta maçlar tamamlandı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

1922 Konyaspor-Belediye Derincespor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-İdaş Çatalcaspor: 1-2

Edirnespor-Amasyaspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Eskişehirspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1

Karşıyaka-52 Orduspor: 0-2

2. Grup

23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 5-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bayrampaşa: 1-1

3. Grup

Muş 1984 Muşspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Merkür Holding Erbaaspor-Niğde Anadolu FK: 4-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kepez Belediyespor: 1-3

Akhisarspor-Artvin Hopaspor: 4-2

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