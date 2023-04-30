TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 31. haftasında 1, 2 ve 3. grupta maçlar tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
1922 Konyaspor-Belediye Derincespor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-İdaş Çatalcaspor: 1-2
Edirnespor-Amasyaspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Eskişehirspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
Karşıyaka-52 Orduspor: 0-2
2. Grup
23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 5-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Bayrampaşa: 1-1
3. Grup
Muş 1984 Muşspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
Merkür Holding Erbaaspor-Niğde Anadolu FK: 4-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Kepez Belediyespor: 1-3
Akhisarspor-Artvin Hopaspor: 4-2