TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Turunda Muş Spor Kulübü yarı finalde

Muş Spor Kulübü, Belediye Kütahyaspor’u 4-1 mağlup ederek TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Turunda yarı finale yükseldi.
MUŞ SPOR KULÜBÜ 4 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 1
Hakemler: Melih Kurt, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Akın Akman (Ahmet Sun dk. 46), Ayetullah Korkmazer (Adar Aygür dk. 56), Tuğkan Kamışoğlu, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 70), Emirhan Karagülle (Metin Yüksel dk. 46), Yusuf Yıldırım, Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 14)
Belediye Kütahyaspor: Ahmet Güney, Şemsettin Ender Kılıç, Mustafa Akyıldız (Nurullah Serbest dk. 46), Mücahit Çakır (Cemal Kaya dk. 70), Onur Kolay, Berkant Kök (Eren Kaya dk. 46), Alpay Eroğlu (Burak Özsoy dk. 64), Seymen Salih Adalı, Veysel Ünal, Emir Can Çelik, Arda Keser (Emir Sezgin dk. 46)
Goller: Taha Ahmet Balsu (dk. 30, 44 ve 68) Ahmet Sun (dk. 86) (Muş Spor Kulübü) Seymen Salih Adalı (dk. 81 pen.) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Emir Akyıldız (Belediye Kütahyaspor)