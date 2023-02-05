TFF 3. Lig'de 21. haftanın toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de 21. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta ise Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor ve Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Entegre Solar Elazığspor-BC Group Ağrı 1970: 1-0
Belediye Kütahyaspor-İdaş Çatalcaspor: 4-1
Belediye Derincespor-Yomraspor: 1-0
Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-52 Orduspor: 2-0
Nevşehir Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-0
1922 Konyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-3
Hacettepe 1945-Eskişehirspor: 1-1
2. Grup
Kuşadasıspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Darıca Gençlerbirliği: 4-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-23 Elazığ FK: 2-1
Karaman FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-0
Bayrampaşa-Armoni Alanya Kestelspor: 0-4
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kınay Bulvarspor: 0-0
3. Grup
68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Kepez Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 2-0
Akhisarspor-Efeler 09: 1-4
Artvin Hopaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK: 1-0
Malatya Arguvanspor-Merkür Holding Erbaaspor: 0-1
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