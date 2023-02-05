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TFF 3. Lig'de 21. haftanın toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de 21. haftanın perdesi kapandı

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:45
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TFF 3. Lig'de 21. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 21. haftanın toplu sonuçları
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TFF 3. Lig'de 21. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 3. Grup'ta ise Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor ve Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Entegre Solar Elazığspor-BC Group Ağrı 1970: 1-0

Belediye Kütahyaspor-İdaş Çatalcaspor: 4-1

Belediye Derincespor-Yomraspor: 1-0

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-52 Orduspor: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-0

1922 Konyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-3

Hacettepe 1945-Eskişehirspor: 1-1

2. Grup

Kuşadasıspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Darıca Gençlerbirliği: 4-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-23 Elazığ FK: 2-1

Karaman FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-0

Bayrampaşa-Armoni Alanya Kestelspor: 0-4

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kınay Bulvarspor: 0-0

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Kepez Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 2-0

Akhisarspor-Efeler 09: 1-4

Artvin Hopaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK: 1-0

Malatya Arguvanspor-Merkür Holding Erbaaspor: 0-1

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