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TFF 3. Lig'de 10. hafta toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de 10. hafta yapılan maçlarla tamamlandı

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:39
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TFF 3. Lig'de Eskişehirspor Amasya'da fark yedi

TFF 3. Lig'de 10. hafta toplu sonuçları
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TFF 3. Lig'de 10. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Yeni Mersin İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-0

BC Group Ağrı 1970-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor-Hacettepe 1945: 0-1

Amasyaspor-Eskişehirspor: 4-0

Yomraspor-Karşıyaka: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Edirnespor: 1-0

Entegre Solar Elazığspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Belediye Derincespor: 2-2

52 Orduspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-2

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1

Ergene Velimeşespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karaman FK: 0-3

Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 2-0

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK: 3-3

Armoni Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Bulvarspor-Turgutluspor: 2-2

3. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor: 2-0

Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 5-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 FK: 2-1

Osmaniyespor-Muş 1984 Muşspor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-1

Güneş Holding Çankaya FK-Akhisarspor: 2-0

Niğde Anadolu FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

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