TFF 3. Lig'de 10. hafta toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de 10. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Yeni Mersin İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-0
BC Group Ağrı 1970-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Çatalcaspor-Hacettepe 1945: 0-1
Amasyaspor-Eskişehirspor: 4-0
Yomraspor-Karşıyaka: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Edirnespor: 1-0
Entegre Solar Elazığspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2
Belediye Kütahyaspor-Belediye Derincespor: 2-2
52 Orduspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-2
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1
Ergene Velimeşespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karaman FK: 0-3
Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 2-0
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK: 3-3
Armoni Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Bulvarspor-Turgutluspor: 2-2
3. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor: 2-0
Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 5-1
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 FK: 2-1
Osmaniyespor-Muş 1984 Muşspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-1
Güneş Holding Çankaya FK-Akhisarspor: 2-0
Niğde Anadolu FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
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