TFF 3. Lig'de Ordu derbisi heyecanı dorukta

3.Lig’de Ordu derbisi nefes kesecek. Orduspor 1967 ile Fatsa Belediyespor, Yeni Ordu Stadyumu’nda bu akşam karşı karşıya gelecek.

Hanife Akçay/Altınordu

Ordu’nun 3. Lig’deki temsilcilerinden Orduspor 1967 ve Fatsa İlçe Belediyespor, TFF 3. Lig'in ikinci haftasında nefes kesen bir derbi mücadelesi için Yeni Ordu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor! Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev randevu, 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

​MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Ordu derbisinin hakemi Konya Bölgesi’nden Ramazan Doğanay oldu. Bu sezon ilk kez maç yönetecek olan Ramazan Doğanay ayrıca 2025 yılında da ilk defa bir resmi karşılaşmada görev alacak. Son olarak 1 Aralık 2024 tarihinde İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. ile Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. maçını yöneten Doğanay, bu tarihten sonra ilk maçına çıkacak. Ramazan Doğanay’ın Ordu’daki yardımcıları ise Cem Mustafa Akpınar, Cihan Ahmet Göre ve Mehmet Furkan Balbay olacak.

​BİLETLER SATIŞTA!

​Taraftarlar, takımlarını bu kritik mücadelede yalnız bırakmamak için biletlerini 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren stadyum gişelerinden temin edebilirler. Bilet fiyatları ​Doğu Tribünü: 100 TL, Batı Tribünü: 200 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Orduspor 1967’den yapılan açıklamada, “Tüm Ordulu sporseverler, hem sahadaki kıyasıya mücadeleye tanıklık etmek hem de tribünlerdeki coşkuya ortak olmak için maça davetlidir. Rekabetin dostlukla harmanlanacağı bu özel günde, takımınıza destek olmak için yerinizi almayı unutmayın!”

