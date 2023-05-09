TFF 37. hafta programını açıkladı. Tüm maçlar salı günü oynanacak

TFF 1.Lig'de heyecan dorukta. TFF 37. hafta programını açıkladı. Maçların tamamı 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.

TFF 37. hafta programını açıkladı. Tüm maçlar salı günü oynanacak

Editör: Barış Atakan

TFF 1.Lig'de sona geliniyor.

Ligde 37. hafta maçlarının programı açıklandı.

37. hafta maçlarının tamamı 6 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.

İşte program:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

NOT: Altay, 37. haftayı bay geçecek.

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