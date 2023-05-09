TFF 37. hafta programını açıkladı. Tüm maçlar salı günü oynanacak

Editör: Barış Atakan
TFF 1.Lig'de sona geliniyor.
Ligde 37. hafta maçlarının programı açıklandı.
37. hafta maçlarının tamamı 6 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.
İşte program:
Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)
Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
NOT: Altay, 37. haftayı bay geçecek.