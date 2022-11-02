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Guardiola'nın eski öğrencisi TFF 3.Lig'e transfer oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman FK, bir dönem Bayern Münih forması da giyen 26 yaşındaki Sinan Kurt ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:19
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TFF 3.Lig takımı Karaman FK bir zamanlar Bayern Münih forması giyen Sinan Kurt'u renklerine bağladı

Guardiola'nın eski öğrencisi TFF 3.Lig'e transfer oldu
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NTV Spor'da geçen habere göre; TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman FK bir dönem Bayern Münih forması da giyen Sinan Kurt'u renklerine bağlıyor.

Geçen sezona kadar Karaman Belediyespor adı altında mücadele eden kulüp, Almanya'da birçok ticari faaliyeti bulunan Mehmet Ali Han ve Süleyman Han tarafından satın alınmış ve ismi Karaman FK olarak değiştirilmişti.

Almanya'da da Berliner AK futbol takımının sahibi olan Han kardeşler, 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman FK için Türk kökenli Alman futbolcu Sinan Kurt ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'a konuşan Onursal Başkan Mehmet Ali Han, "Sinan Kurt, Türk vatandaşlığı için başvuru yaptı ve süreç devam ediyor. Vatandaşlığa geçmesinin ardından ara transfer döneminde resmi imzayı atacağız. 2.5 yıllık bir anlaşmaya vardık, inşallah Sinan'ı yeniden futbola kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

PEP GUARDIOLA BAYERN MUNIH'TE ŞANS TANIMIŞTI
Pep Guardiola, Bayern Münih'te Sinan Kurt'a şans vermişti.

Futbola Mönchengladbach altyapısında başlayan Sinan Kurt, 2014 yazında 3 milyon euro'luk bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer oldu. 

Bayern Münih'te Pep Guardiola, Sinan Kurt'a A takımda şans vermişti. Bayern Münih yıllarını ikinci takımda geçiren Sinan Kurt, 2014-15 sezonunda Bundesliga'da Bayern Münih'in Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bayern Münih'te beklentilerin uzağında kalan Sinan Kurt, 2016'da Hertha Berlin'e transfer oldu. Son olarak 2020-21 sezonunda Slovak ekibi Nitra'nın formasını terleten Sinan Kurt geçen sezon futboldan uzak kalmıştı.

Geçmişte Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Sinan Kurt kanatlarda görev yapıyor.

Sinan Kurt ile anlaşmaya varan Karaman FK, ligde geride kalan 9 haftanın ardından topladığı 22 puanla zirvede bulunuyor.

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