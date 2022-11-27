27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 17:02
Takip Et

TFF 3.Lig'de 14.haftanın toplu sonuçları

TFF 3. Lig toplu sonuç
+
Aa
-

Ligde tamamı bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2

Amasyaspor FK-Edirnespor: 0-1

Entegre Solar Elazığspor-Hacettepe 1945: 3-2

Belediye Kütahyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 2-0

52 Orduspor-Karşıyaka: 1-0

Belediye Derincespor-1922 Konyaspor: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-2

BC Group Ağrı 1970-Yomraspor: 1-1

 

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-23 Elazığ FK: 0-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 4-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Turgutluspor: 3-1

Kuşadasıspor-Orduspor 1967: 2-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Bayrampaşa-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-0

Bulvarspor-Armoni Alanya Kestelspor: 2-1

 

3. Grup:

Kepez Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Artvin Hopaspor-Akhisarspor: 3-1

Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 3-1

Bergama Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Muş 1984 Muşspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-2

Niğde Anadolu FK-Merkür Holding Erbaaspor: 2-2

Güneş Holding Çankaya FK-Efeler 09: 1-1

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
4
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
5
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
7
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.