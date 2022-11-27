TFF 3. Lig toplu sonuç

Ligde tamamı bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Çatalcaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2
Amasyaspor FK-Edirnespor: 0-1
Entegre Solar Elazığspor-Hacettepe 1945: 3-2
Belediye Kütahyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 2-0
52 Orduspor-Karşıyaka: 1-0
Belediye Derincespor-1922 Konyaspor: 2-0
Nevşehir Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-2
BC Group Ağrı 1970-Yomraspor: 1-1
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-23 Elazığ FK: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 4-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Turgutluspor: 3-1
Kuşadasıspor-Orduspor 1967: 2-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Bayrampaşa-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-0
Bulvarspor-Armoni Alanya Kestelspor: 2-1
3. Grup:
Kepez Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Artvin Hopaspor-Akhisarspor: 3-1
Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Muş 1984 Muşspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-2
Niğde Anadolu FK-Merkür Holding Erbaaspor: 2-2
Güneş Holding Çankaya FK-Efeler 09: 1-1
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