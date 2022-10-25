TFF'den Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray-Alanyaspor maçına tartışmalı kararlarıyla damga vuran Ali Palabıyık'la ilgili TFF'den açıklama geldi.

Buna göre Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Basel şehrindeki Jakob Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.