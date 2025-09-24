TFF, Arda Kardeşler'in peşini bırakmıyor

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı nedeniyle gündem olan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sports Digitale'den Tahir Kum'un haberine göre, dün akşam canlı yayına bağlanarak Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına yanıt veren Arda Kardeşler'in, "izinsiz olarak medyaya açıklamalarda bulunduğu" gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

PFDK, 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirse Kardeşler'in hakemlik hayatı sona erecek.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un 20 Eylül günü Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadele 1-1 sona ermişti.

65. dakikada atağa çıkan Trabzonspor, kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Futbolcular serbest vuruşu hızlı kullanıp atağa çıktı fakat Arda Kardeşler, yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle oyunu durdurdu ve serbest vuruşun tekrarlanmasını istedi.

HACIOSMANOĞLU: GEREĞİNDEN FAZLASINI YAPACAĞIM

Maçın ardından A Spor canlı yayına katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakemler benim kardeşlerim ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Bunun bedeli çok ağırdır. Sadece insanların hakemliğinin bitmesi değil bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek benim görevimdir. Gereği neyse fazlasını yapacağımdan kamuoyunun endişesi olmasın" dedi.

KARDEŞLER: BU ZANLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM

Arda Kardeşler ise dün akşam HT Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak tartışmalara ve Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi.

Pozisyonda hatalı olduğunu kabul eden Kardeşler, "Pozisyon ortada, ben de bir hata yaptım. Her maçta hatalar oluyor. Ancak Federasyon Başkanımızın, bu pozisyonun hata olmadığını söylemesi, arkasında planlı bir eylem olduğunu söylemesi beni çok hedef gösterdi 3 gündür. Bahsedilen bu planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bu zanla yaşamak istemiyorum açıkçası" diye konuştu.

