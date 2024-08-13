TFF Arda Turan'a acımadı

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Alanyaspor - Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “tehdit” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “İKAS Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan’ın 11 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-İKAS Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaç maç ceza alacak?

TFF Disiplin Talimatı’na göre, Arda Turan’ın sevk edildiği 41. maddenin tanımı şu şekilde:

“TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.”