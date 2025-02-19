TFF Başkanı açıkladı: Derbiyi yabancı hakem yönetecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruyu yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini belirterek gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Hacıosmanoğlu, 25. haftanın hakemlerinin derbinin hakemi ile birlikte açıklanacağını vurguladı.

Hacıosmanoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada bugün Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları ile yapılması beklenen ancak gerçekleşmeyen toplantının ayrıntılarını paylaştı. Sarı kırmızılı yönetimin toplantı için olumlu dönüş yaptığını belirten Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

“DAVETİ SAMİMİYETLE YAPTIK”

"İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca merakla beklenen derbisi sorusunu yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini vurgulayarak "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak” dedi.

Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Seçildiğimiz gün söyledik, adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden taviz vermedik, görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. En güzel örneğini sözde söylemek kolaydır ama icraatte sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bu icatın en güzel örneği, Mecnun Başkanımız beraber yola çıktık, Sivasspor ile özdeşleşmiş ama Sivasspor bugün küme düşmeye oynuyor. Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım, Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur.



Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."