8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun

Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyunculara seslendi: Lütfen acımıza ortak olun.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:33
Takip Et

TFF başkanı: Acımıza ortak olun

Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kariyerini Türkiye'de sürdüren yabancı futbolculara seslendi.
İşte Büyükekşi'nin çağrısı
"TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum. Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum.
Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi... Onları da TFF'nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum. Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur."
TFF'NiN BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASININ DETAYLARI
· TC Ziraat BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESi AFAD HESABI · iBAN NO: TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 · Ayrıca: 'DEPREM' yazarak 1866'ya da SMS gönderilebilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
4
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
5
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
6
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Mehmet Büyükekşi lütfen diyerek yalvardı: Acımıza ortak olun
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿Muslera durumunu Okan Buruk'la görüştü
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿51 saat sonra sağ çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.