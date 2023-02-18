18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer dönemi uzayacak mı? Son noktayı TFF Başkanı Büyükekşi koydu

Transfer dönemi uzayacak mı? Son noktayı TFF Başkanı Büyükekşi koydu

Deprem nedeniyle transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıkları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:46
Takip Et

TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Transfer dönemi uzuyor

Transfer dönemi uzayacak mı? Son noktayı TFF Başkanı Büyükekşi koydu
+
Aa
-

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini söyledi.
Mehmet Büyükekşi A Spor'a yaptığı açıklamada, "FIFA'ya bütün takımlar için transfer döneminin uzatılması adına başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak onay aldık. Yazılı izni bekliyoruz. Eğer yazılı izin de gelirse transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek." dedi.
Büyükekşi ayrıca, "Tüm imzalar atılınca saat 22:00'den sonra resmi açıklamayı yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bütün takımlarımız için geçerli olacak." açıklamasını yaptı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
4
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
5
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
6
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.