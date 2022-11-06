TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Hakem atamalarında yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzon'da 1461 Trabzon FK Kulübü'nü ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Futbolun ekonomisi deyince akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz alt yapıda yeterince önem verip yeterince oyuncu çıkarabilirse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizimde önemli projemiz süper lig takımlarında akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz.

Bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır şekilde nasıl hayata geçirebiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Önümüzde 2 tane milli maçımız var. Diyarbakır’da İskoçya’yla, Gaziantep’te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasında Almanya’da Portekiz’de ve İspanyada ’da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülkede minimum 2 tane futbol kulüplerinin alt yapılarını inceleyeceğiz.

Bugün de en önemli şehirlerinden biri olan Trabzon’dayız. Altyapıları inceliyoruz. Fikir alıyoruz. Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye’den hem yurtdışından en iyi örnekleri çıkartıp önce Süper Lig takımları olmak adına hocasından tesisinden tutun diyetisyeninden uzananına kadar detaylı şekilde inceleyip yönetimlerle birlikte çalışma yapacağız. Bu da ilk durağımız. Gördüğüm kadarıyla burada mükemmel bir tesis var. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını arttırsın. Futbol adına çok önemli. Antrenör yetiştirecek antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Bu iş doğru yapacaksak temelden başlamamız lazım. Futbol adına 85 milyon adına daha farklı çalışmalar içinde olmamız lazım."

Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp gözünün önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Böylelikle doğru kriterle yapıldığına ikna olunması lazım. Bu yüzde yüz yüz memnuniyet getirir mi bilmem. Küçük de olsa hatalar olabilir. Gözden kaçan şeyler olabilir. Zamanla hepsini daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Dünya’da Türkiye’de de netice itibarıyla her kesimde bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. Dünya kupasında VAR’da yerli otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek otomatik olacak. Bunun gibi şeyler zaman içinde Türkiye’de de böyle çalışmalar olacak. Dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Teknoloji kullanmak istiyoruz."