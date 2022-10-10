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Büyükekşi'den Kuntz açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 03:59
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TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş sözler

Büyükekşi'den Kuntz açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili olarak çarpıcı mesajlar verdi.

Büyükekşi, "Hocamızın Alman Ümit Milli Takımı'nda çok önemli başarıları var. Onun tecrübelerinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Altyapı ile ilgili birkaç değişiklik yapmayı planlıyoruz" dedi.

Büyükekşi, EURO 2024'te A Milli Takım'ın düştüğü grupla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Gruptan çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, her şeyi başarırız. Türk milletinin tarihi birlik ve beraberlikle, başarılarla doludur. Genç bir Milli Takım var, tıpkı genç nüfusumuz gibi. Yurt içinde ve yurt dışında, gereken desteği vermeliyiz. Bu takım, hepimizin takımı. Gereken desteği vermeliyiz. Türkiye bu başarıları geçmişte yaşadı. İnşallah yine Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Oyuncularımız, Milli Takımı yükseltmek için var gücüyle mücadele edecektir."

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