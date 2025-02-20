TFF Başkanı Hacıosmanoğlu canlı yayında konuşacak

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu canlı yayında konuşacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında açıklamalar yapacak. Hacıosmanoğlu yarın akşam yabancı hakem başta olmak üzere futboldaki tartışmalara yanıt verecek.

Süper Lig'de uzun süredir bitmeyen hakem tartışmaları, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından adeta tavan yaptı.

Spor dünyasında ve sosyal medyada bir kısım yabancı hakem kararını doğru bulurken, bir bölüm ise bu kararı ciddi şekilde eleştirdi. Eleştirilen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu geldi.

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretini giderme kararı aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma saat 20.00'de HT Spor-Habertürk ortak yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıtlayacak.

Son Haberler
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Karda sörf keyfini böyle çıkarttılar
Karda sörf keyfini böyle çıkarttılar
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Giresun Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde maaşlar ne kadar arttı?
Giresun Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde maaşlar ne kadar arttı?
Doktor'a kabusu yaşatmışlardı! Olaya ilişkin korkunç görüntüler ortaya çıktı
Doktor'a kabusu yaşatmışlardı! Olaya ilişkin korkunç görüntüler ortaya çıktı