TFF Başkanı Hacıosmanoğlu haklı çıktı! Liverpool eski Liverpool değil ama Galatasaray eski Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 28 Ağustos'ta kurayı çektiğinde herkes Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan puan almanın başarı olduğu görüşünde birleşiyordu. Ancak kurayı yorumlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" demişti.

Premier Lig'e fırtına gibi başlayan Liverpool, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde altı maç kazandıktan sonra geçen hafta sonu Crystal Palace'a 2-1 ile boyun eğdi.

İstanbul'a gelen "Kırmızılar", Galatasaray karşısında çaresiz kaldı. Sarı kırmızılılar 16. dakikada Osimhen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanırken büyük bir mücadele ortaya koydu.

Cimbom böylece, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28 yaptı. Alınan üç puandan sonra ise sosyal medyada birçok kişi İngiliz takımının çaresiz durumda kalışına atıfta bulunarak İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Liverpool eski Liverpool' sözünü hatırlattı.

Liverpool 7 ay sonra gol atamadı

GALATASARAY LİVERPOOL'A ÜSTÜN

Galatasaray'ın tarihte yaptığı maçlarda Liverpool'a karşı üstünlüğü göze çarpıyor.

Dünkü maç dahil iki takım altı kez karşılaştı. Bu maçların üçünü Galatasaray kazanırken, bir kez Liverpool güldü. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Yani Galatasaray eski Galatasaray gibi oynayarak Liverpool'a karşı olan tarihsel üstünlüğünü sürdürdü.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na canlı yayında Liverpool özrü: 'Başkan analizi yapmış'

Galatasaray- Liverpool maçlarında alınan sonuçlar şöyle: