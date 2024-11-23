TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan net mesaj: Lig 4 büyük takımdan ibaret değil

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Süper Lig’in marka değerinin korunması gerektiğinin altını çizerek “Lig 4 büyük kulüpten ibaret değil. Ama genelde tartışmalar bu kulüpler arasında oluyor” ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yediği yemekte yaşananları da anlattı.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Lig 4 büyük kulüpten ibaret değil. Ama genelde tartışmalar bu kulüpler arasında oluyor. Marka değerini korumak lazım. 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor. Bu ligden 1 tane şampiyon çıkacak. Şampiyon olmayan takımlar başarısız mı olacak. Diğer liglerde 2 tane mi şampiyon çıkıyor. Bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bu oyunun eğlence olduğunu unutmamalıyız."

“BİZ MİSAFİRİ RAHAT KOLTUKTA OTURTURUZ”

"Ali Bey'in evinde yemek yendi dediler. Evet Ali Bey'in eviydi ama Ali Ağaoğlu'nun eviydi. Ben oraya 5 şampiyon takımın başkanını davet ettim. Hasan Başkan'ın bir rahatsızlığı vardı gelemdi. Dursun Başkan'ın da Galatasaray'ın maçı olduğu için gelemedi. Takıma konuşma yapacağını söyledi. Göksel Başkan ile Ali Başkan geldi görüşmeye. Orada ev sahibi benim. Biz misafiri rahat koltukta oturturuz. Bel ağrım var evet ama bunun altında bir şey aramanın kimseye faydası yok. Ne güzel ağa gibi oturmuşum. Ellerim belimde. Bunu konuşmak saçmalık. Bel ağrım da var. Aynı koltuktan bir tane daha var. Onu çeker otururdum."