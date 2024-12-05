TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’dan Dursun Özbek'in iddialarına sert tepki: Bunlar ahlak sınırlarını zorluyor

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek’in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

"Bunlar ahlak sınırlarını zorluyor." diyen Hacıosmanoğlu "Bunlar ahlak sınırlarını zorluyor." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İFTİRALAR, AHLAK SINIRLARINI ZORLUYOR"

Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim.

"ATAMALARA KARIŞMIYORUM"

Oğuzhan Çakır'ı Galatasaray - Eyüpspor maçına talimatla mı yolladınız?”

Hacıosmanoğlu: “MHK atamalarına karışmıyorum. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok.

"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi.

"İSPAT ETSİN BAŞKANLIĞI BIRAKIRIM"

Yapı yalıya döndü biliyorsunuz. Benim boğazda yalısı olan arkadaşım yok. Yalım da yok. Galatasaray'ı kapılar arkasında kimseyle konuşmadım. Birisi ispat etsin, o gün TFF Başkanlığını bırakırım.

Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine.

"BEN KİMSEYE YALAKALIK YAPMAM!

İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık.

"13 MAÇTA 2 BERABERLİĞİNİZ VAR"

Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?

Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?