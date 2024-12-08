TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonuna ilişkin çarpıcı iddia: Bana operasyon yapıyorlar

İbrahim Hacıosmanoğlu Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BTV’de yayınımıza bağlananan Hacıosmanoğlu, "Bana operasyon yapılıyor, Barış Alper’in pozisyonu net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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"BANA OPERASYON YAPILIYOR"

Ahmet Çakar'la telefonda konuşan Hacıosmanoğlu Yılmaz'a yapılan faule ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bana operasyon yapılıyor, Barış Alper’in pozisyonu net kırmızı kart. Bizim haysiyetimizle oynanmasına kimseye müsaade etmeyiz hakem de olsa. Böyle bir iğrençlik ben hayatımda görmedim.

Milli takımda oynuyor milli gururumuz kardeşimiz yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil.