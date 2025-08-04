TFF 'bekliyoruz' demişti: 3 kulüp resmen başvurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un play off turundaki rakipleri bugünkü kura çekimiyle belli oldu.

Cuma günü başlayacak Süper Lig ile birlikte Avrupa'da eleme maçlarına çıkacak takımların lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu.

TFF PAZARTESİ'YE KADAR GÜN VERMİŞTİ

Konuyla ilgili bugün açıklamada bulunan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden Pazartesi 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak karar verecek" demişti.

ÜÇ KULÜP BAŞVURDU

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk hafta maçlarının ertelenmesi için TFF'ye resmen başvurduğu öğrenildi. Başakşehir, Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor maçının ertelenmesini talep etti.