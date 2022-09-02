﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasın dün akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı. Halen sorguları devam eden Cüneyt U.(56) ile Oğuz G.(24) ile irtibatlı oldukları öğrenilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden birinin savcılık talimatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Diğer şüphelinin ise Cüneyt U. ve Oğuz G. ile birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)