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TFF binasına saldıran kişiler adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde TFF binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi hakkında gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:03
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TFF binasına silahlı saldırıda bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi

TFF binasına saldıran kişiler adliyeye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Odatv.com)

 

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