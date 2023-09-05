TFF Bursaspor kararını verdi

Bursaspor’un TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında pazar günü oynayacağı Ankaraspor maçı öncesinde stadyum krizi son buldu.

TFF Bursaspor kararını verdi

Bu sabah Sütaş Timsah Park zeminini incelemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi, yapılan denetlenme sonrasında stadyumda maç oynanmaya engel bir durum olmadığını belirterek Timsah Park’ta maç oynanmasına onay verdi.

Olay Gazetesi’nin haberine göre böylece Bursaspor-Ankaraspor maçı pazar günü saat 16.30’da Sütaş Timsah Park’ta oynanacak.

İlk hafta maçını zemindeki sıkıntı nedeniyle Minareli Çavuş Tesisleri’nde oynamak zorunda kalan Bursaspor böylece stadyumuna da kavuşmuş olacak.

Ayrıca 7 maçlık seyircisiz oynama cezası sona eren yeşil-beyazlılar, 6 ay aranın ardından iç sahada taraftarıyla buluşacak.

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