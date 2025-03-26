TFF'den Ceyhun Kazancı açıklaması

TFF, istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Ceyhun Bey keşke ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. En azından duruşunu gösterdi, kendisine teşekkür ediyorum." demişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.

Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu

CEYHUN KAZANCI'DAN İSTİFA DUYURUSU

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi ve istifasını duyurdu.

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."