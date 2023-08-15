TFF cezalara yüzde 100 zam yaptı

TFF, yeni sezon öncesinde Futbol Disiplin Talimatı'na 'enflasyon ayarı' yaptı, para cezaları yüzde 20, 50 ve 100 oranında arttırıldı.

Yüzde 20 artanlar:

Usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılması.

Yüzde 50 artanlar:

İkame ve ilave cezalar, hakem soyunma odası ve koridorların güvenliği, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler, hakemler ve görevlilere toplu müdahale, ayrımcılık-ideolojik propaganda, saldırı, kavga ve belgelerin haksız kullanılması. Sahtecilik ve yanıltma, cezaya ve tedbire uyulmaması, milli müsabakaya katılmamak ve yayın.

HAKEME LAF EDEN YANDI

Akşam'ın haberine göre yüzde 100 artan cezalarda en dikkat çeken kısım ise hakemler.

Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalara verilen cezaya yüzde 100 zam yapıldı. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme, çirkin ve kötü tezahürat da bu oranda arttırıldı. Cezalar artık yeni Disiplin Talimatı'na göre uygulanacak.