TFF, Danimarkalı VAR hakemi için kararını verdi: Olaylı maça damga vurmuştu

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Maçta çıkan tartışmalı karar sonrası Adana Demirspor sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Olaylı maç sonrası Adana ekibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi. Merakla beklenen kararın yarın çıkması bekleniyor.

Öte yandan maç sonrası Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararı kadar penaltı pozisyonunda çalınan düdük de tepkilerin odağına yerleşti. Özellikle maçın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in orta hakem Oğuzhan Çakır’ın neden pozisyonu bir kez daha izlemesini istemediği merak konusu oldu. Çıkan iddialara göre Danimarkalı hakem penaltı kararının doğru olduğunu Oğuzhan Çakır’a iletti.

Sabah’ta yer alan habere göre olaylı maç sonrası TFF’den flaş hamle geldi. Çıkan karara göre Danimarkalı hakem bir daha Süper Lig’de VAR hakemliği yapmayacak.

TFF’nin maçın hakemi Oğuzhan Çakır ya da MHK yönetimi hakkında nasıl bir karar vereceği ise henüz belirsizliğini koruyor.