TFF, Disiplin Talimatında 'maçtan çekilme' cezasını artırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatında değişikliğe gitti. Sahaya çıkmayan ya da sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara da çeşitli cezalar verilecek.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı toplantıda Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişikliğe göre sahaya çıkmayan ya da maçta sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca sahadan çekilen kulüp, Süper Lig ekibi olursa 20 milyon TL ile 100 milyon TL arasında para cezası kesilecek. Ayrıca sahadan çekilen kulübün başkanı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alacak.

RESMİ AÇIKLAMA

"Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

- Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir."